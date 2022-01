Verkehr : Ausfälle durch Corona: Trierer Stadtwerke reduzieren Busangebot am Wochenende - Was sich jetzt ändert

Foto: roland morgen (rm.)

Trier Die zunehmenden Corona-Infektionen und die Quarantänemaßnahmen wirken sich jetzt auch konkret beim Busangebot in der Stadt Trier aus. Am Wochenende gelten veränderte Fahrpläne.

„Die Pandemieentwicklung macht auch vor den Verkehrsunternehmen in ganz Deutschland nicht halt. Wegen dem anhaltend hohen Krankenstand mit zusätzlichen Auswirkungen durch Quarantänemaßnahmen und vereinzelte Infektionen ändern die Stadtwerke Trier ab Samstag, 22. Januar 2022, ihre Fahrpläne an den Wochenenden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Trier.

Konkret ändert sich dieses Angebot:

An Samstagen gilt der Sonntagsfahrplan:

Ab dem 22. Januar 2022 stellen die SWT an den Samstagen auf den Sonntagsfahrplan um. Die Busse starten vor 8 Uhr in den Stadtteilen und treffen sich zum ersten Anschluss um 8:15 Uhr am Hauptbahnhof. Die letzte Abfahrt ab Hauptbahnhof ist um 00:15 Uhr. Danach fahren keine Busse mehr.

An Sonntagen gilt ein reduzierter Sonntagsfahrplan:

Ab Sonntag, 23. Januar 2022, fahren an den Sonntagen ab 10:15 Uhr die ersten Busse aus den Stadtteilen und treffen sich um 10:45 Uhr zum ersten Anschluss am Hauptbahnhof. Die letzte Abfahrt am Hauptbahnhof ist um 18:45 Uhr, danach fahren keine Busse mehr.

„Ziel der Maßnahmen ist, einen verlässlichen und stabilen Fahrplan auf allen Linien aufrechtzuerhalten und kurzfristige Ausfälle zu vermeiden“, schreibt die Trierer Stadtverwaltung.

Fahrgäste, die auf ihrem Arbeitsweg von diesen Fahrplaneinschränkungen betroffen sind und in Betrieben der kritischen Infrastruktur beschäftigt sind, wie zum Beispiel in der Krankenpflege, werden auf das örtliche Taxiangebot verwiesen. Gegen Vorlage der Nachweise werden die entstandenen Kosten von den Stadtwerken erstattet.