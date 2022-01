Politik : „Karl Marx und das Ende des Kapitalismus“: taz-Journalistin Ulrike Herrmann hält die „Trierer Rede“ 2022

Trier Am 5. Mai, dem Geburtstag von Karl Marx, veranstaltet die Stadt Trier seit 2019 die „Trierer Rede“. Was Klimawandel, Umweltzerstörung und Ressourcenknappheit mit Karl Marx zu tun haben, wird die diesjährige Festrednerin, taz-Redakteurin Ulrike Herrmann, erläutern.

Karl Marx habe den Kapitalismus immer als ein historisches Phänomen verstanden – mit einem Anfang und einem Ende. Damit hatte er Recht, folgert Herrmann. Allerdings werde das Ende anders eintreten, als Marx es sich gedacht habe. Der Kapitalismus werde nicht verschwinden, weil eine proletarische Klasse die Macht übernähme, sondern weil der Kapitalismus zwingend Wachstum benötigte, um stabil zu sein. Unendliches Wachstum sei aber nicht möglich in einer endlichen Welt. Der Kapitalismus wird an absolute Grenzen stoßen: Rohstoffe und Natur werden knapp, so Herrmann. Was also ist die Zukunft?