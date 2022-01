Feuer : Bewohner bei Brand in Trier-Kürenz verletzt

Trier Bei einem Brand im Obergeschoss eines Hauses in der Nellstraße in Trier ist am Samstagabend ein Bewohner verletzt worden.

Von Agentur Siko