Haushalt : Weihnachtsfriede mit Kratzer

Der Haushalt der VG Trier-Land ist zwar ohne Gegenstimme angenommen worden. Doch in Newel droht Ungemach.

80 000 Euro stehen im Haushalt der VG Trier-Land, um den Umfang der anstehenden Sanierungsarbeiten in der Grundschule Kordel zu ermitteln. Die sei „immer wieder notdürftig unterhalten worden.“ Das Gebäude muss laut Haushaltsvorbericht generalsaniert werden. Ähnlich ist die Lage bei der Turnhalle Welschbillig. 50 000 Euro stehen im Haushalt, damit ein Fachbüro Umfang und Kosten einer Generalsanierung ermittelt. Bereits in einem Nachtragshaushalt für 2019 war Geld eingestellt worden, damit der Zustand des Gebäudes der VG-Verwaltung ermittelt wird. Dort stehen aufgrund eines Sanierungsstaus ebenfalls größere Arbeiten an.

Trotz dieser Herausforderungen sind die Haushaltsreden an diesem Abend in Kordel geprägt von Einmütigkeit. Nur Willi Arnoldy (CDU) bringt ein Thema an, dass in nächster Zeit für Zündstoff sorgen könnte. Der frühere Ortsbürgermeister von Newel weist in seinem Redebeitrag darauf hin, dass sowohl Feuerwehr als auch Ortsgemeinderat Newel sich nach jahrelanger Suche für den Neweler Sportplatz als Standort eines neuen Feuerwehrgerätehauses ausgesprochen hatten (der TV berichtete). Deshalb ist Arnoldy nicht einverstanden mit der neuen Idee, dieses Gebäude an anderer Stelle zu errichten. Er wirft Bürgermeister Holstein vor, in dieser Sache eigenmächtig agiert zu haben. Das lässt dieser natürlich nicht auf sich sitzen.