Katastrophenschutz : Wie baue ich einen Schutzdamm?

Schweich 31 Teilnehmer aus ganz Deutschland haben bei einem Lehrgang gelernt wie sie professionell mit Hochwasser umgehen und wie sie die Bevölkerung schützen.

Schwere Sturzfluten, Starkregen, Hochwasser: Um auf diese Naturereignisse vorzubereitet zu sein und zu wissen, was im Ernstfall zu tun ist, nahmen 31 Menschen an einer Schulung der Akademie Hochwasserschutz in Schweich teil.

Leiter des Seminars war Michael Kühn von der Akademie Hochwasserschutz aus Wiesbaden. „Die Teilnehmer haben viele Stunden mit dem theoretischen Teil verbracht und haben zum Abschluss in Kenn eine praktische Übung absolviert.“ Mit der Teilnahme und Ablegung einer Prüfung haben die Teilnehmer ein Zertifikat als Fachberater Hochwasserschutz erhalten und sind im Ernstfall in der Lage, Maßnahmen zu ergreifen und Anweisungen zu erteilen.

Im praktischen Teil lernten die Teilnehmer in Kenn das Füllen, Lagern und den Aufbau eines Notdamms. „Da muss alles reibungslos funktionieren“, sagt Kühn. Und so arbeiteten die künftigen Fachkräfte Hand in Hand und bauten einen Damm an einem Hang hinter dem Spielplatz in Kenn.