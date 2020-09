Karneval : Karten im Zehnerpack für das Kappendinner

Trier Frohsinn trotz Corona. Die KG „M'r wieweln noch’ en Zalawen“ veranstaltet Anfang kommenden Jahres mehrere Kappendinner in der Orangerie des Trierer Nells-Park-Hotels. Tickets zum närrischen Kappendinner wird es in den kommenden Tagen bei Jürgen Jakobs im Weinlokale Weinhexe in der Trierer Saarstraße geben.

Aufgrund der aktuellen Auflagen verkauft die KG ausschließlich ganze Tische á zehn Karten. Jede Karte kostet 55,55 Euro und beinhaltet ein 4-Gang-Menü inklusive Sektempfang.