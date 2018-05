Stadtradeln Trier: Drei Wochen Alltag im Sattel

Zum siebten Mal läuft vom 3. bis 23. Juni die Aktion Stadtradeln. Mit mehr als 246 000 Kilometern und über 1200 Aktiven in 93 Teams hatten die Trierer Stadtradler 2017 Bestmarken aufgestellt.

Johannes Hill, Stadtradel-Koordinator im Rathaus: „Bis Mitte Mai haben sich schon 66 Teams angemeldet. Das ist eine starke Basis für 2018.“

Wer mitmachen will, kann unter www.stadtradeln.de einem Team beitreten oder ein eigenes gründen. Mit dabei sind Schulen, Vereine, Institutionen, Firmen, Freundeskreise, Stadtteile und Parteien. Die geradelte Strecke kann per Kilometerzähler, Fahrradcomputer oder Routenplaner ermittelt und auf der Webseite in den persönlichen Radelkalender eingetragen werden. Einfacher geht es mit der neuen Stadtradel-App für Smartphones: Die Radtouren können via GPS direkt getrackt und gutgeschrieben werden. Neben dem Wettbewerb zwischen Teams und Kommunen geht es darum, das Fahrrad als alltägliches Verkehrsmittel sichtbar zu machen. Erste Gelegenheit zum Kilometersammeln gibt es am Sonntag, 3. Juni, ab 15.30 Uhr beim Auftaktevent „Rund um den Dom“. Die Diözesanstelle Weltkirche und das Stadtradelteam A Bicicleta laden ein zu dem Rundkurs. Der gute Zweck: Für je fünf Kilometer wird ein Baumsetzling in einem Partnerschaftswald in Bolivien gepflanzt.