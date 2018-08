Tattoo-Kunst hautnah im Trierer Messepark

Die Tattoo Convention geht am 15. und 16. September mit vielen Neuerungen in die sechste Auflage.

(red) Die Trierer Tattoo Convention hat sich in kurzer Zeit zu einem besonderen Event der Tattoo- und Piercingszene im Südwesten entwickelt. Zur sechsten Ausgabe treffen sich am 15. und 16. September Tattookünstler und Piercer aus dem gesamten Bundesgebiet und weit darüber hinaus im Messepark Trier und gewähren einen spannenden Einblick in ihre Arbeiten.

Die Messehalle ist dafür auch 2018 wieder komplett ausgebucht, und man wird zahlreichen Künstlern bei ihrer Arbeit über die Schulter sehen können. Nirgendwo sonst hat man in der Region Trier die Gelegenheit im wahrsten Sinnes des Wortes „Hautnah“ dabei zu sein, sich individuell beraten und sich ohne lange Terminwartezeit sofort tätowieren zu lassen.

Neben viel bunter Farbe kann man sich an den unterschiedlichsten Ständen im Innen- und Aussenbereich über die aktuellen Trends der Szene informieren und sich mit Lifestyle-Accessoires und Schmuck eindecken. An beiden Tagen gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Tattoo- und Piercing Wettbewerben, Dance-Shows, Musik und vieles mehr.

In diesem Jahr gibt es jede Menge Neuigkeiten: Martin Kesici - Rockmusiker, Moderator, Buchautor und ehemaliger Casting-Show Star wird an beiden Tagen mitmoderieren und sicher auch für das eine oder andere Autogramm oder Selfie zur Verfügung stehen. Zum ersten Mal wird zusätzlich zur Miss Tattoo Trier auch der Mister Tattoo Trier gewählt. Beide Sieger bekommen ein exklusives Fotoshooting und werden die Gesichter der Werbekampagne für 2019. Wer mitmachen will, kann sich bei Facebook unter „Miss oder Mister Convention Trier bewerben“. Wer mal eine Jugendsünde begangen hat oder sein schlecht gestochenes Tattoo leid ist, kann gratis Cover-ups von namhaften Tattoo-Künstlern gewinnen, weitere Infos dazu ebenfalls in Facebook unter „Trierer Tattoo Convention“.

Die „Flying friends suspension crew“ wird zeigen, zu was die menschliche Haut fähig ist. Bereits zum vierten Mal soll die „Miss Tattoo Rheinland-Pfalz“ in Trier gewählt werden. Alle Frauen, die gerne mitmachen möchten, sollen sich bitte unter einer der unten genannten Telefonnummern melden. Es lohnt sich, die Gewinnerin vertritt Rheinland-Pfalz beim Bundesentscheid, wo exklusive Preise und Verträge winken.

Der Eintritt kostet zehn Euro (im Vorverkauf 8,50 Euro) als Tageskarte und 15 Euro für das ganze Wochenende (nur online buchbar). Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein VIP-Ticket fürs ganze Wochenende mit vielen Vorzügen. Öffnungszeiten sind samstags von 12 bis 23 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr.

Karten im Vorverkauf gibt‘s bei Color Vision Tattoo Trier, Mechanical World Tattoo Trier, Shorty´s Tattoo Speicher und Wittlich, Call of Colors Tattoo Ulmen, Bloody Diamond Art Sirzenich, The walking Ink Tattoo Prüm, TrevVapor Smoker Stores Spangdahlem - Pfalzel - Irrel und bei Facebook auf der Seite „Trierer Tattoo Convention“.

Kinder bis zwölf Jahre und Schwerbehinderte mit einer Begleitperson haben freien Eintritt.