Blaulicht : Motorradfahrerin gerät in Gegenverkehr

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Lissingen Mit dem Rettungshubschrauber musste am Donnerstagnachmittag, 27. August, eine 16-jährige Motorrad-Fahrerin ins Wittlicher Krankenhaus geflogen werden. Die junge Frau war gegen 16.45 Uhr auf der Bundesstraße 410 von Prüm in Richtung Gerolstein unterwegs, als sie in einer Rechtskurve plötzlich in den Gegenverkehr geriet.

Das Motorrad streifte dort seitlich ein Auto, die Fahrerin stürzte.