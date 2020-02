Unfall : Motorradfahrerin stürzt auf die Straße

Hillesheim 32-jährige Motorradfahrerin gerät auf nasser Straße ins Rutschen und stürzt.

Eine 32-jährige Motorradfahrerin aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Gerolstein ist am Samstag, 1. Februar, gegen 16.15 Uhr in der Kölner Straße in Hillesheim gestürzt. Wie die Polizei mitteilt, kam sie in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Die 32-Jährige erlitt dabei eine Fraktur des Unterarms. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand leichter Sachschaden.