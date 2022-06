Kommunalpolitik : Umstellung der Straßenbeleuchtung in der Verbandsgemeinde Gerolstein auf LED: Zuerst wird es teuer

In der Verbandsgemeinde Gerolstein wird die Straßenbeleuchtung bis Ende 2024 auf LED-Lampen umgestellt. Die Umrüstung der 8992 Laternen in der VG kostet rund drei Millionen Euro. Foto: Nowakowski Vladi

Gerolstein Der Austausch der Leuchtmittel an den rund 9000 Straßenlaternen in der Verbandsgemeinde Gerolstein schlägt mit 3,1 Millionen Euro zu Buche. Der TV hat nachgefragt, wie diese Summe zustandekommt.

Den Anfang der Geschichte macht eine E-Mail an die TV-Redaktion. Absender ist Karl Hüppeler aus Esch in der Vulkaneifel. Dort begann im Februar der Austausch der Natriumhochdrucklampen gegen moderne LED-Leuchten – eine Maßnahme, die Stromkosten für die Gemeinden senken soll und allgemein Zustimmung findet. Auch bei Karl Hüppeler und allen anderen Einwohnern der Eifelgemeinde.

Lampen nicht insektenfreundlich Doch als einige der Straßenlaternen bereits mit den neuen Leuchtmitteln ausgestattet waren, fiel Hüppeler auf, dass es sich bei den neuen Lampen nicht um die insektenfreundliche Variante handelt. „Viel zu hell“, sei das Leuchtmittel, sagt Hüppeler, der sich gemeinsam mit weiteren rund 50 Bürgern dafür einsetzt, die Lichtfarbe „Amber“ zu installieren. „Es handelt sich dabei um eine wesentlich gemütlichere Farbe, ein insektenfreundliches und damit umweltschonendes Licht“, heißt es in einem Brief des Bürgerbegehrens Esch. Und dann fiel Hüppeler und seinen Mitstreitern noch etwas auf: „Die Kosten für den Austausch der Leuchtmittel empfinden wir als völlig überzogen.“

Genauer gesagt: Die Umrüstung der 142 Straßenlaternen in Esch soll die Gemeinde insgesamt 58.500 Euro kosten. Dieser Summe stünden aber lediglich 4000 Euro an Materialkosten entgegen, sagt Hüppeler. Und wenn man nun die Kosten für den Austausch der Leuchtmittel auf die rund 9000 Laternen in der gesamten Verbandsgemeinde hochrechne, so stünden unter dem Strich Ausgaben von rund 3 Millionen Euro. „Das sind mindestens zwei Millionen zu viel“, errechnet Hüppeler, stellt eine offizielle Anfrage an die Verbandsgemeindeverwaltung und schaltet den Bund der Steuerzahler ein.