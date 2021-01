Schule : Anmeldungen ab Februar möglich

Daun Die Anmeldungen zur Orientierungsstufe (Klasse 5) sind am Geschwister-Scholl-Gymnasium in Daun vom 1. Februar bis zum 5. März möglich. Aufgrund der Coronabeschränkungen wird darum gebeten, auf der Homepage der Schule oder in dringenden Fällen telefonisch im Sekretariat einen Termin zur Anmeldung zu vereinbaren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken