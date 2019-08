Literatur : Seine Leidenschaft: Eifellegenden, die Oma schon erzählt hat

Birresborn/Daun Der aus Birresborn stammende Schriftsteller Christian Humberg ist mit „Der Spuk vom Laacher See“ im Rennen um renommierten deutschen Literaturpreis.

Das Kinder- und Jugendbuch ist bereits der fünfte Band der Serie „Sagenhaft Eifel!“ des aus Birresborn stammenden Schriftstellers. Es entstand in Zusammenarbeit mit der Vulkanregion Laacher See und dem Team des Dauner Verlagshauses um Geschäftsführer Sven Nieder.

In „Sagenhaft Eifel!“, das der Stuttgarter Illustrator Martin Frei bebildert, erleben die Zwillinge Lena und Elias Schäfer die altbekannten Sagen und Legenden der Region am eigenen Leib. Am Laacher See kommen sie beispielsweise der Genoveva-Sage und dem Spuk der Burg Olbrück auf die Spur.