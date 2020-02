Karneval : Deudesfelder Möhnen kommen mit dem Planwagen

Deudesfeld. (AIX) Rund 20 Möhnen sind an Weiberdonnerstag durch die Deudesfelder Straßen gezogen. Während die meisten zu Fuß unterwegs waren, haben einige den bequemeren Transport im Planwagen vorgezogen. Wie es seit Jahrzehnten Tradition ist, haben sie zwischendurch auch Autos angehalten und allen Männern gegen einen Obolus die Schuhe geputzt. Ebenfalls zur Tradition gehört es, dass die Möhnen den Daheimgebliebenen ein Mittagessen verkaufen. Also sind sie von Haus zu Haus gezogen und haben Kartoffelsalat mit Würstchen angeboten. Erst ab dem Nachmittag haben sie ihren Traditionstag im Hotel zur Post ausklingen lassen. Foto: Alwin Ixfeld

