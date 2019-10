Wanderung : Die Augen der Eifel im heimischen Dialekt

Gillenfeld Auf Hochdeutsch werden die Maare recht poetisch ausgedrückt gerne als „Augen der Eifel“ bezeichnet. In den unzähligen Eifeler Dialekten wiederum gibt es für quasi jedes Maar gleich eine ganze Hand voll regionaler Ausdrücke.

Am Sonntag, 27. Oktober, bietet Gästeführer Herbert Michels um 10 Uhr eine anderthalbstündige Wanderung mit dem Titel „Besterforschtes – Moorigstes - Kleinstes: Die Maarjuwelen in Eifeler Mundart oder auf Hochdeutsch“ an, die sich mit so manchem Namen und Geheimnis befasst.