Blaulicht : Lötarbeiten lösen Brandalarm in unbewohnten Seniorenheim in Pelm aus

Einsatz für die Feuerwehr. Foto: Fritz-Peter Linden

Pelm Die Feuerwehr musste am Montag gegen 14.10 Uhr zu einem Brand nach Pelm ausrücken. Bei Lötarbeiten an einem Wasserrohr im aktuell nicht bewohnten Altenheim, Am Daasberg, wurde vermutlich der Brandmeldealarm ausgelöst.