Kultur : Gefängsnisarzt Joe Bausch erzählt aus seinem Alltag

Hillesheim Joe Bausch spielt in der Tatort-Reihe den Kölner Gerichtsmediziner Dr. Joseph Roth. Im Café Sherlock in Hillesheim stellt er am Freitag, 11. Oktober, 19.30 Uhr, sein Buch „Gangster-Blues“ vor.

Der Schauspieler verfügt über einen ­großen Erfahrungsschatz rund um das Thema Kriminalität. Über 30 Jahre hat er in der Justizvollzugsanstalt Werl (Nordrhein-Westfalen) als Gefängnisarzt mit Mördern, Dealern, notorischen Betrügern oder Vergewaltigern, die alle zu hohen Haftstrafen verurteilt worden waren, geredet. Sie alle vertrauten sich Joe Bausch an und ließen ihn tief in den Abgrund ihrer Seele blicken. Die Tickets kosten 14 Euro.