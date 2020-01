Daun Alle Jahre wieder heißt es zur Weihnachtszeit: Daun verlost ein Auto. Zur öffentlichen Ziehung der Gewinnzahlen kamen rund 450 Besucher ins Dauner Forum.

Was macht eine Beton-Mischmaschine auf der Bühne des Dauner Forums? Sie dient als Lostrommel. Darin rotieren die Nummern der mehr als 140 000 Lose, die der Gewerbe- und Verkehrsverein Daun (GVV) in der Advents- und Weihnachtszeit bis in den Januar hinein in Geschäften an Kunden verschenkt hat. Bevor aber Stadtbürgermeister Friedhelm Marder als Glücksfee die Losnummern zieht, heizen Stefanie Mayer-Augarde, Marina Stolz und Michael Hilsmann vom GVV die Stimmung kräftig an. Sie verlosen unter den Besuchern im Forum zahlreiche Sachpreise und Gutscheine.