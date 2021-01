Corona : Zweitimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen in der Vulkaneifel sind abgeschlossen

Daun Aber auch im Kreis Vulkaneifel heißt es: Warten auf Nachschub mit Impfstoff.

(red/sts) Etwas mehr als vier Wochen ist es her, dass direkt nach Weihnachten die ersten Impfungen durch die mobilen Teams in den Alten- und Pflegeheimen im Landkreis Vulkaneifel gemacht wurden. Nun kann der Kreis mitteilen: Die Zweitimpfungen in allen zehn Alten- und Pflegeheimen in der Vulkaneifel sind abgeschlossen.

„Die Impfungen in unserem Impfzentrum in Hillesheim laufen weiter. Allerdings warten wir ebenso wie alle anderen Landkreise und Städte auch aktuell auf weiteren Impfstoff. Das Impfzentrum ist vorbereitet und könnte jederzeit auf drei Impfstraßen aufrüsten und dann in bis zu 800 Impfungen am Tag durchführen“, erläutert Thiel. „Wir hoffen, dass in den nächsten Wochen und Monaten mehr Impfstoff zur Verfügung stehen wird und wir dann in großer Zahl impfen können. Bis dahin bitte ich alle, sich unbedingt weiterhin an die geltenden Regeln zu halten. Auch diese sind zur Bekämpfung der Pandemie weiterhin unerlässlich. Durch das Reduzieren von Kontakten hat jeder und jede von uns es selbst mit in der Hand, die Infektionszahlen weiter nach unten zu bekommen.“