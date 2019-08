Kultur : Es geht vor allem ums Miteinander

Die 24. Kunst- und Kulturtage werden vom 6. bis 8. September im Haus für Lehrerfortbildung in Kronenburg veranstaltet. Foto: TV/Robert Hanstein

Kronenburg/Jünkerath Inklusion lautet das Motto der 24. Kronenburger Kunst- und Kulturtage vom 6. bis 8. September. Es gibt Musik, Tanz, Ausstellungen und Kunsthandwerk.

(red) Die 24. Ausgabe der Kronenburger Kunst- und Kulturtage wird vom 6. bis 8. September im Haus für Lehrerfortbildung in Kronenburg veranstaltet.

Aller Ehren wert ist das Anliegen des Kulturvereins in diesem Jahr: Inklusion! Das Miteinander behinderter und nicht behinderter Menschen ist das zentrale Motto der diesjährigen Kronenburger Kunst- und Kulturtage.

Insgesamt stellen 17 Künstler ihre Gemälde aus; darunter zwölf Kunstschaffende der Kunstwerkstatt willsosein aus Aachen. Skulpturen und Bildhauerarbeiten runden die bildende Kunst ab. In Sachen Kunsthandwerk präsentiert der Kulturverein Freies Forum Kronenburg weitere drei Aussteller: Die EuWeCo Weinsheim bietet ihre Produkte aus dem Werkstattladen an, Glaskunst oder hochwertiger Gold- und Silberschmuck sind im Angebot.

Höhepunkt des dreitägigen Festivals und musikalischer Leckerbissen ist das Tanzorchester Paschulke, das am Samstag um 19 Uhr sein Programm „Ruhrpott-Balkan“ präsentiert; bei gutem Wetter im historischen Innenhof des Hauses. Karten für 15 Euro gibt es im Schuhhaus Dederichs in Kronenburg oder der Marien-Apotheke in Jünkerath (Kartenreservierungen unter Telefon 06557/92070).