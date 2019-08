Kirche : Ein Gotteshaus mit einer bewegten Geschichte

Das Gotteshaus mit Friedhof: So sah es um die Dauner Nikolauskirche im Jahr 1896 aus. Foto: e_daun <e_daun@volksfreund.de>

Daun Doppeljubiläum der Nikolauskirche: Bischof Stephan Ackermann kommt im September nach Daun.

(sts) Die Nikolauskirche ist von Januar 2016 bis April 2019 wurde einer Investitionssumme von rund 900 000 Euro saniert, verbessert, verschönert worden ist. Auch mit Blick darauf, dass zwei Jubiläen zu feiern sind: zum einen das 700-jährige Bestehen des Gotteshauses, zum anderen ist es 70 Jahre her, dass sie nach Zerstörung und Wiederaufbau im Jahr 1949 wieder eingeweiht wurde. Die Kirche war bei einem Bombenangriff am 2. Januar 1945 stark in Mitleidenschaft gezogen worden.