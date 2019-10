Philippsheim : Kein Zug hält an der Kyll

Philippsheim (red) Aufgrund einer Weichenerneuerung fallen an den Samstagen und Sonntagen, 19., 20., 26. und 27. Oktober alle Züge zwischen Auw an der Kyll und Philippsheim in beide Richtungen aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken