St. Martin : Malwettbewerb und Brezeln

Gerolstein Anstelle des abgesagten Martinsumzugs veranstaltet die Stadt Gerolstein einen Malwettbewerb zum Thema St. Martin für Kinder bis zehn Jahre. Unter allen, die ihr Bild bis 22. November im Rathaus (Kyllweg 1) in Gerolstein abgegeben oder dorthin geschickt haben, werden Gerobons im Wert von insgesamt 500 Euro verlost. Zudem kündigt Stadtbürgermeister Uwe Schneider an, dass die Stadt in den beiden Grundschulen und den drei Kindertagesstätten Weckmänner für alle Kinder verteilen wird.

