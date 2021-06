Soziales : Ein neues Gesicht für die Leitung des Ehrenamts in der Vulkaneifel

Melina Mauren hatte schon länger den Wunsch, sich gemeinschaftsfördernden Projekten im ländlichen Raum zu widmen. Foto: Brigitte Bettscheider

Daun/Kelberg Frischer Wind für die Verbandsgemeinden Daun und Kelberg: Die 23-jährige Melina Mauren aus Kelberg ist seit dem 1. November 2020 hauptberuflich in der Beratung und Koordinierung des Ehrenamts im Landkreis Vulkaneifel tätig.

Als Melina Mauren 2016 das Abitur am Dauner Geschwister-Scholl-Gymnasium machte, hatte sie parallel zur Schule auch schon jede Menge ehrenamtlicher Erfahrungen gesammelt – in der kirchlichen Jugendarbeit ihres Heimatdorfs Kelberg, beim Deutschen Roten Kreuz (DRK), in der Betreuung und Ausbildung von „Bambinis“ bei der Freiwilligen Feuerwehr. In dem Zeitraum bis zum Beginn des Studiums der Sozialen Arbeit an der Katholischen Hochschule in Mainz absolvierte sie ein Vorpraktikum in der Flüchtlingsunterkunft Burg Kerpen. Während des Studiums war sie in der Alltagsbegleitung und -betreuung einer behinderten Frau tätig. Sie machte ein freiwilliges Praktikum bei den West­eifel Werken in Gerolstein, und sie leistete im Rahmen des achtmonatigen Pflichtpraktikums in Wiesbaden Stadtteilarbeit mit dem Hauptaugenmerk auf Familien mit Migrationshintergrund.

Mit ihrem Bachelor-Abschluss und dem Wunsch, sich beruflich gemeinschaftsfördernden Projekten im ländlichen Raum zu widmen, kehrte Melina Mauren im vorigen Jahr in die Vulkaneifel zurück. Seither wohnt sie wieder in Kelberg. Am 1. September übernahm sie eine 50-Prozent-Stelle beim Pflegestützpunkt in DRK-Trägerschaft. Hier berät und unterstützt sie seither pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen aus den Verbandsgemeinden (VG) Daun und Kelberg und ist ihnen bei der Organisation der Pflege behilflich. Als am 1. November die Ehrenamtsförderung aus der Trägerschaft des Caritasverbands Westeifel zum DRK-Kreisverband wechselte, ging auch dieser Part an Melina Mauren. „Beratung und Koordinierung des Ehrenamts im Vor- und Umfeld der Pflege im Landkreis Vulkaneifel“ lautet die etwas sperrige Bezeichnung für das, was die 23-Jährige mit ihrer charmanten, kreativen und gleichermaßen verbindlichen Art nun mit Leben füllt. „Die beiden Bereiche ergänzen sich sehr gut“, erklärt die Sozialarbeiterin.

Vor allem eine Bestandsaufnahme und konzeptionelles Arbeiten hätten coronabedingt und wegen des Trägerwechsels bisher hauptsächlich auf ihrem Plan gestanden, berichtet Melina Mauren, die mit der Beratungs- und Koordinierungs-Ehrenamtsstelle (BeKo) ihren Dienstsitz beim DRK-Kreisverband in Daun hat, aber zurzeit auch viel von zuhause aus tätig ist. Sie ist die zentrale Anlaufstelle für alle, die ehrenamtliche Aufgaben erfüllen oder sich für ein Ehrenamt interessieren. Sie hilft beim Aufbau neuer Angebote, und sie unterstützt bei der Weiterentwicklung bestehender Angebote. Im Hinblick auf den demografischen Wandel sei es sinnvoll, ehrenamtliche Angebote wie die der Bürgervereine, Besuchs- und Betreuungsgruppen sowie Nachbarschaftshilfen und gemeinschaftliche, gemeindebezogene Angebote zu fördern und zu unterstützen, sagt sie. Und betont: „Wer ehrenamtlich tätig sein möchte, sollte wissen, dass er dafür nicht seine ganze Freizeit opfern muss.“ Man könne sich zum Beispiel auch digital engagieren oder in einem zeitlich begrenzten Projekt.