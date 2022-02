Kommunalpolitik : Der Neue hat viel vor

Kalenborn-Scheuern Der Grüne Dietmar Johnen ist mit 80 Prozent zum neuen Gemeindeoberhaupt seines Wahl-Heimatdorfs Kalenborn-Scheuern gewählt worden.

Johnen, von einem Bauernhof in Imgenbroich bei Monschau stammend und staatlich geprüfter Landwirt sowie gelernter Offsetdrucker, ist mit seiner Familie selbst ein Zugezogener. Er betreibt im Dorf gemeinsam mit Tochter Jana eine Naturland-zertifizierte Solidarische Landwirtschaft samt Gemüseanbau und Schafhaltung. Zuvor war Johnen zehn Jahre lang Maschinenführer bei einem großen Druckhaus in der Nordeifel und hatte dann, von Sehnsucht nach den Wurzeln getrieben, einen hauptberuflichen Milchviehbetrieb in Großkampenberg. Aufgrund der Milchpreisentwicklung musste er wie viele seiner Kollegen aufgeben. Die geeignete Immobilie, um fachlich erneut umzusatteln und ökologische Landwirtschaft im Nebenerwerb zusätzlich zum Landtagsmandat auszuüben, fand die Familie 2012 in Kalenborn-Scheuern. Auch seit Auslaufen des Mandats 2016 arbeitet Dietmar Johnen hauptberuflich in Mainz: Bei der Landeszentrale für Umweltaufklärung ist er im Einsatz bei einer Stabstelle für Ernährungsaufklärung und direkt der Umweltministerin unterstellt. Unter anderem ist er mit einem Kochbus unterwegs und zeigt in Schulen, Kitas oder Einrichtungen der Erwachsenenbildung, wie gesundes Essen konkret machbar ist. „Ich will für die Bürgerinnen und Bürger mehr leisten als nur Akten studieren und Regelungen umsetzen“, skizziert er seine Auffassung von seinem neuen Ehrenamt. „Ich habe für alle ein offenes Ohr, gerade auch für junge Menschen.“