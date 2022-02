Meinung : Zu Kirchenaustritten in der Eifel: Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt

Bitburg-Prüm/Vulkaneifel Aus der Kirche austreten ist mit einigem Aufwand verbunden. Da muss es schon einen triftigen Grund geben – das war das Münchner Missbrauchsgutachten für viele.

Langer Rede kurzer Sinn: Es muss ganz schön was passieren, damit Menschen, die oft seit dem frühen Kindesalter in der Kirche sind, austreten. In den letzten Jahren haben sich die Skandale vor allem um sexuellen Missbrauch in der Kirche gehäuft. Das im Januar veröffentlichte Münchner Missbrauchsgutachten ist nur ein weiterer Punkt einer langen Liste. Und es ist derjenige, der bei vielen Kirchenmitgliedern nun endgültig das Fass zum Überlaufen gebracht hat.