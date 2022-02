Kirche : Weiß Benedikt mehr, als er sagt?

Nun hat der Missbrauchsskandal auch den emeritierten Papst Benedikt erreicht. Im Zusammenhang mit dem Münchner Missbrauchsgutachten wurde der Vorwurf laut, pädophile Priester seien während Ratzingers Zeit als Erzbischof von München und Freising in seinen Verantwortungsbereich versetzt worden und hätten dort erneut Kinder missbrauchten.

Unser Karikaturist hat da Zweifel. Vielleicht will sich Benedikt nicht mehr daran erinnern? An die Vertuschung – und an das sechste Gebot?