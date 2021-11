Verkehr : Koaltionsopfer Tempolimit

Kari Roland Grundheber Foto: tv/Roland Grundheber

Tempolimit, adieu: Obwohl Grüne und SPD es in ihren Wahlprogrammen proklamiert hatten, kommt es nun doch nicht. Weil, ja weil ... die FDP es nicht will. Also: Weiterhin freie Fahrt für freie Bürger.

Ob FDP-Chef Christian Linder dafür auch selbst zu Pinsel gegriffen hätte? Das fragt sich unser Karikaturist Roland Grundheber.