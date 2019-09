Natur : Nabu lädt zur Pilzwanderung ein

Jünkerath (red) Die Nabu Gruppe Kylleifel ladt für Freitag, 4. Oktober, zu einer „Ökologischen Pilzwanderung“ ein. Hier geht es während einer naturkundlichen Wanderung um Pilze und deren ökologische Bedeutung für den Naturhaushalt.

Das empfohlene Mindestalter ist zehn Jahre. Mitzubringen sind festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Grillhütte im Wirfttal bei Stadtkyll. Die Teilnahmegebühr kostet zehn Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Eine Anmeldung ist bei Birgit Blosat per E-Mail an bblosat@t-online.de erforderlich