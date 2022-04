Natur und Freizeit : Schalkenmehrener Maar: Das größte der Dauner Eifel-Augen

Blick auf das Schalkenmehrener Maar. Foto: Dominik Ketz

Daun Das Schalkenmehrener Maar liegt im Herzen der Eifel und bietet eine wunderbare Kulisse für eine ausgiebige Wanderung. Gemeinsam mit dem Weinfelder und dem Gemündener Maar bildet es die drei Dauner Maare.

Wo liegt das Schalkenmehrener Maar?

Direkt am gleichnamigen Ort und gegenüber des Weinfelder Maars gelegen ist das Schalkenmehrener Maar eines der drei Dauner Maare. Der See befindet sich rund drei Kilometer südöstlich der Stadt Daun und ist rund 15 Autominuten von Manderscheid entfernt. Über die Autobahn A1 über die Abfahrt Mehren ist das naturnahe Maar rasch erreicht.

Wie tief ist das Schalkenmehrener Maar?

Das Schalkenmehrener Maar war einst ein sogenanntes Doppelmaar. Im Laufe der Jahre füllten die Tuffe des westlichen Maares den östlichen Maartrichter auf, sodass von dem zweiten Maar heute nichts mehr zu sehen ist. Hier hat sich eine vielfältige Moorvegetation ausgebreitet, Sand-Thymian und Oregano kommen hier ebenso vor wie Waldmeister und Weidenröschen. Weiden geben diesem Bereich einen ländlichen Charme. Pfeifengraswiesen und Seggenriede bieten Lebensraum für verschiedene seltene Tierarten, insbesondere feuchtland- und wassergebundene Vogelarten. Der See im westlichen Teil hingegen blieb erhalten und ist rund 20 Meter tief.

Wie groß ist das Schalkenmehrener Maar?

Das Schalkenmehrener Maar entstand vor über 10.000 Jahren durch vulkanische Aktivität und ist heute das größte der drei Dauner Eifel-Augen. Von der Fläche her würden über 20 Fußballfelder hineinpassen, der Durchmesser schwankt je nach Wasserstand zwischen 500 und 575 Meter. Die Wasserfläche beträgt etwas über 21 Hektar.

Kann man am Schalkenmehrener Maar gut wandern?

In der Region rund um das Schalkenmehrener Maar gibt es viel zu sehen, und etliche lohnenswerte Ziele warten auf die Wandernden. Der Ort Schalkenmehren liegt direkt am Eifelsteig, an verschiedenen Vulkaneifel-Pfaden sowie am Maare-Moselradweg und bietet daher ideale Voraussetzungen für Aktivurlauber. Fernwanderer kommen auf der Etappe 11 des Eifelsteigs an der Ortschaft Daun, am Gemündener Maar und am Schalkenmehrener Maar vorbei. Die rund 23 Kilometer lange, vom Schwierigkeitsgrad her schwere Strecke führt von von Daun bis nach Manderscheid.

Für ein kurzes Wander-Wochenende bietet sich der Vulcano-Pfad an. Er gehört zu den Muße-Pfaden der Eifel, die für Entschleunigung sorgen und an schönen Plätzen in der Natur spannende Geschichten erzählen. Der Vulcano-Pfad führt auf rund 26 Kilometern rund um Schalkenmehren und begeistert mit herrlichen Ausblicken auf das Schalkenmehrener Maar. Für kürzere Tageswanderungen ist der Vulcano-Pfad in zwei Rundwege aufgeteilt, die östliche 16 Kilometer lange "Määrchenroute" ab Ellscheid und die westliche, 16 Kilometer lange "Maarroute" ab Schalkenmehren.

Ein weiterer Vulkaneifel-Pfad ist der 35 Kilometer lange Maare-Pfad, der zu sieben verschiedenen Maaren führt. Die zweitägige Tour beginnt im Ort Schalkenmehren am gleichnamigen Maar und begeistert mit Höhepunkten wie der Glockengießerei Brockscheid, dem Hitschen Maar oder dem Holzmaar. Auf der zweiten Etappe geht es zum kreisrunden Pulvermaar, dem tiefsten Maar der Eifel, dem verlandeten Strohner Märchen und dem Immerather Maar. Am Ende wird das Tal des Uessbach durchwandert bis zur Drei-Eichen-Hütte. Von hier geht es über den „Maare und Thermen Pfad“ oder direkt zur Ortschat Lutzerath.

Was macht das Schalkenmehrener Maar als Ausflugsziel attraktiv?

Im Hochsommer ist das Schalkenmehrener Maar ein beliebtes Ausflugsziel für Familien mit Kindern und alle, die sich im kühlen Nass erfrischen wollen. Zum Baden lädt das Naturfreibad Schalkenmehrener Maar ein, im gesamten See sind Bootfahren, Surfen oder Angeln möglich. Für Abwechslung sorgt auch eine Minigolfanlage. Nach einem ausgiebigen Schwimmtag servieren die Restaurants und Cafés von Schalkenmehren Kaffee und Kuchen oder herzhafte Stärkungen.

Kann man im Schalkenmehrener Maar schwimmen?

Nach einer Wanderung oder an heißen Sommertagen bietet das Naturfreibad Schalkenmehrener Maar eine willkommene Abkühlung. Die Ufer sind relativ flach, und in der angelegten Badezone ist ein Nichtschwimmerareal mit einer maximalen Wassertiefe von etwa einem Meter abgeteilt. Ein weiterer Badebereich, der jedoch nicht überwacht wird, steht geübten Schwimmern zur Verfügung. Im übrigen See ist lediglich das Tret- und Ruderbootfahren erlaubt. Das Naturfreibad verfügt über ein eingezäuntes Kinderbecken mit Sonnenschutz, das den Kleinsten einen sicheren Badespaß ermöglicht. Badesaison ist je nach Wetter täglich von Mai bis September.

