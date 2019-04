Schülersprecher des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wollen mit Spendenaktion Wasserspender für die Schule finanzieren.

Tim Neumann und Ricardo Reichertz hatten eine Idee. Die Schülersprecher des Geschwister-Scholl-Gymnasiums Daun wollen sowohl etwas für die Gesundheit ihrer Mitschüler als auch für den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit machen. Sie engagieren sich für einen Wasserspender an ihrer Schule. Die Realschule Daun hat bereits ein solches Gerät, an dem sich Schüler kostenlos Wasser zapfen können, auch in der gemeinsamen Mensa am Thomas-Morus-Gymnasiums ist ein solcher Wasserspender bereits installiert.

„Wir haben an unserer Schule eine Umfrage unter Schülern und Lehrern gemacht, und alle Seiten fanden die Idee toll“, sagt Tim Neumann. Denn: Wer viel Wasser trinkt, trinkt weniger ungesunde zuckerhaltige Getränke und lebt gesünder. Und wer die geplanten schuleigenen Wasserflaschen mitbringt und immer wieder füllt, setzt sich auch noch nachhaltig für die Umwelt ein, denn es werden keine PET-Flaschen mehr benötigt. Gerade die vergangene „Fridays for Future“-Schülerdemo für Klimaschutz in Daun hätte die GSG-Schüler in ihrer Meinung bestärkt, selbst Glasflaschen im Schuldesign anzuschaffen, die dann an die jeweiligen Fünftklässler verteil werden. Aber wie soll der Wasserspender, der rund 2500 Euro kostet, bezahlt werden? Nach Rücksprache mit dem Freundeskreis GSG, dem Förderverein der Schule, sowie der Schulleitung entschlossen sich Neumann und Richertz ihr Projekt bei der Aktion „Viele schaffen mehr“ der Volksbank Rhein-Ahr-Eifel einzustellen. Das ist ein Online-Crowdfunding-Portal, wo gemeinnützige Organisationen Spenden sammeln können, die Volksbank gibt für jede eingegangene Spende noch einmal fünf Euro Zuschuss.

Zuerst müssen sich genügend Unterstützer finden, die das Projekt „liken“, dann geht es in die Finanzierungsphase. Aktuell haben die Schüler rund 1100 Euro zusammen, das Projekt läuft noch bis Mitte Mai. „Wir wollen noch in diesem Schuljahr den Wasserspender installieren“, hofft Neumann, dass bis zum Projektende die noch fehlende Summe gespendet wird.

Das Prinzip ist einfach: Der Spender inklusive Wasseraufbereitung wird ans normale Trinkwassernetz angeschlossen, die Schüler können dann mehrere Varianten wie still, medium oder Sprudel, gekühlt oder nicht gekühlt, wählen und ihre Flaschen füllen. Der Wasserspender wird in der Aula der Schule sehr zentral aufgestellt werden. Die Unterhaltung der Anlage soll die St.-Martin-Gastronomie aus Ulmen übernehmen, die auch für den Wasserspender in der Mensa verantwortlich ist.

„Es ist das erste Crowdfunding-Projekt einer Schule aus dem Kreis Vulkaneifel, seitdem wir ‚Viele schaffen mehr‘ 2018 ins Leben gerufen hatten“, sagt Sonja Heintz von der Dauner Direktion der Volksbank Rhein-Ahr Eifel. Andere bereits realisierte Projekte im Kreis waren zum Beispiel die Unterstützung einer Kinderlaufgruppe von Inge Umbach und den „Vulkanläufern“, die Unterstützung des Cross-Triathlons in Schalkenmehren oder die Anschaffung von Uniformjacken für den Musikverein Gillenfeld gewesen. Insgesamt wurden bislang 29 Projekte in das Portal eingestellt, und fast 60.000 Euro Spenden eingesammelt. „Wer als gemeinnütziger Verein oder Organisation nach einer Finanzierungsquelle für ein Projekt sucht, kann dies jederzeit mit einer kurzen Projektbeschreibung einstellen. Das geht ganz einfach“, sagt Heintz.

Wer für das Wasserspenderprojekt des Geschwister-Scholl-Gymnasiums spenden will, kann dies hier online machen: https://voba-rheinahreifel.viele-schaffen-mehr.de/wasserspender-gsg