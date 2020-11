Brauchtum : St.-Martins-Trio unterwegs in Oos

Guido Fries, Günter Krämer und Udo Fries (nicht im Bild) waren zu Sankt Martin in Gerolstein-Oos unterwegs. Foto: Thomas Freuen

Gerolstein-Oos (red) In Oos ist der Martinsumzug wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Guido Fries und Günter Krämer stellten ein alternatives Konzept auf die Beine: Einwohnerinnen und Einwohner beleuchteten ihre Häuser am Samstagabend schön und standen mit Kindern und Laternen an der Straße.

Udo Fries (links) mit eigenem Pferd als Sankt Martin in Gerolstein-Oos. Foto: Thomas Freuen

Laternenschmuck zum Martinstag vor einem Haus in Gerolstein-Oos. Foto: Thomas Freuen