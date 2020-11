Brauchtum : Martinsumzug für Kita in Weinsheim

Am Donnerstagmorgen gab es strahlende Kinderaugen, als St. Martin mit seinem Pferd die Mädchen und Jungen an der Kita Weinsheim abholte. Foto: Claudia Müller Foto: Claudia Müller

Wein (red) Weil der große traditionelle Martinsumzug in Weinsheim ausfiel, machte die Kindertagesstätte einen eigenen. Am Morgen gab es strahlende Kinderaugen, als St. Martin mit seinem Pferd die Mädchen und Jungen an der Kita abholte.

