Wandern : Vulkane, Krater und Ausblicke in Schalkenmehren

Vulkane, Krater und Ausblicke in Schalkenmehren

Schalkenmehren Die Eifelvereins-Ortsgruppe Schalkenmehren lädt für Mittwoch, 7. August, zu einem erholsamen Naturerlebnisspaziergang ein. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr an der Tourist-Info, Maarstraße 2.

Nach der Anfahrt in Fahrgemeinschaften nach Bettenfeld beginnt der vier Kilometer kurze und leichte Spaziergang am Parkplatz des Mosenberg-Meerfeld-Vulkansystems. Über einen überwiegend schattigen Uferweg wird zunächst der Windsbornkratersee umrundet. Anschließend führt ein ebener Forstweg um die Vulkangruppe. Am Ende wird das Hinkelsmaar passiert. Das Mosenberg-Meerfeld-Vulkansystem steht heute aufgrund der seltenen Flora und Fauna unter Naturschutz. Gäste und Naturliebhaber sind willkommen.