Dreiköpfige Gruppe : Mensch mit Gehbehinderung bei Gerolsteiner Kirmes verletzt und beleidigt

Gerolstein Ein Gehbehinderter wurde auf dem Heimweg von der Gerolsteiner Kirmes von einer Gruppe zu Boden gestoßen und beschimpft. Er musste ärztlich versorgt werden.

Im Rahmen der Kirmes in Gerolstein traf der gehbehinderte Geschädigte gegen 1 Uhr in der Nacht zum Sonntag bei der Schloss-Apotheke auf drei ihm unbekannte Männer. Von einer Person aus dieser Gruppe wurde der Geschädigte gestoßen, so dass er auf den Boden fiel.