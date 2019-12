Wanderung : Wanderung am Strohner Määrchen

Strohn (red) Ein landschaftstherapeutisches Erlebnis gibt es am Freitag, 6. Dezember, bei einer Wanderung entlang des Strohner Määrchens und auf dem Vulkanerlebnispfad. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Lavabombe in Strohn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken