Heimat shoppen zum Zweiten : Schaulaufen in den Innenstädten

Schaulaufen in den Innenstädten

Auf einen solchen Besucherzuspruch hoffen die Veranstalter auch beim zweiten Heimat shoppen in den Innenstädten der Region. . Foto: TV/Roland Morgen

Region Die Image-Kampagne Heimat shoppen geht von heute bis zum 6. Oktober in die zweite Runde. In zahlreichen Aktionen präsentiert sich der stationäre Einzelhandel seinen Kunden vor Ort.

19 Gewerbevereine und Initiativen in 18 Orten beteiligen sich von Freitag, 13. September, bis zum Sonntag, 6. Oktober, an dem Event. „Aktuell laufen die Vorbereitungen bei den Händlern und Werbegemeinschaften. Insgesamt nehmen etwa 750 Betriebe aus der Region teil“, sagt Stephanie Illg-Kollmann, die die Aktion bei der IHK organisiert. Die Industrie- und Handelskammer, die die Aktion gemeinsam mit den Partnern Handelsverband Region Trier (EHV), der Kreishandwerkerschaft Trier-Saarburg und dem TV initiiert, sieht in den vielen Aktionen der einzelnen Gewerbevereine und der Cityinitiative eine gute Gelegenheit, den stationären Einzelhandel zu stärken.