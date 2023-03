Am Samstag zu Gast in Tübingen Einfache Gladiators-Rechnung: Sechs Spiele, vier Siege - dann sieht’s ziemlich gut aus

Das Restprogramm: Beim Blick auf die Tabelle steht das schwerste Trierer Spiel gleich am Samstag an. Dann geht’s zum Tabellenzweiten Tübingen, die Tigers haben ihren Playoff-Platz jetzt bereits sicher. Nach dem nicht unbedingt zu erwartenden Auswärtssieg in Hagen stehen die Trierer damit vor einer schweren, aber gar nicht mal so undankbaren Aufgabe. Ein Sieg in Tübingen würde die Playoff-Aussichten zwar deutlich verbessern – aber das wäre ein Bonus-Sieg, der steht nicht oben auf der To-do-Liste. Gute Erinnerungen haben die Trierer an das Hinspiel – da gab es am zweiten Weihnachtstag einen überzeugenden 84:77-Sieg in der Arena. Die womöglich (vor)entscheidenden Spiele kommen eine Woche später. Im nächsten Heimspiel an Karsamstag ist Paderborn zu Gast. Die Ostwestfalen haben ebenfalls aktuell 14 Siege, das Hinrundenspiel dort gewannen die Gladiators. Mittwochs (12. April) geht es dann in Bochum weiter, mit 13 Siegen ebenfalls noch ein Playoff-Konkurrent. Nach dem Heimspiel gegen Jena (Sonntag, 16. April) geht es in Bremerhaven wieder gegen einen direkten Playoff-Konkurrenten – das könnte der Showdown werden. Im letzten Spiel treffen die Trierer in der Arena auf Nürnberg (29. April).