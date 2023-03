2. Basketball-Bundesliga Starkes Comeback: Gladiators drehen wildes Spiel in Hagen

Die Feuervögel kamen besser ins Spiel, führten schnell mit 7:0 – und auch die erste zweistellige Führung ließ nicht lange auf sich warten (14:4). Aber im Gegensatz zum Heimspiel gegen Hagen, in dem die Trierer auch früh hinten lagen, waren die Gladiators nun schnell wieder zurück im Spiel. Das lag nicht zuletzt an Center Dylan Painter, der im Laufe der Saison als Rookie auch schon mal Probleme mit dem physischen Spiel in der Pro A hatte. In Hagen war er unter dem Korb sehr präsent, setzte sich öfter durch – und wenn dann fiel auch mal ein Dreier bei ihm. Die Gladiators verkürzten auf drei Punkte, das erste Viertel ging dann mit 24:19 an die Hagener.