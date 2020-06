6000 Euro für den Verein : Eintracht Trier: 700 Fans auf virtueller Auswärtstour

Trier Am vergangenen Samstag hätte für Eintracht Trier in der Fußball-Oberliga das letzte Saisonspiel beim TSV Schott Mainz auf dem Programm gestanden. Die Fans des SVE haben die Spielzeit, die corona-bedingt abgebrochen worden ist, zumindest mit einem Paukenschlag enden lassen.

702 Anhänger haben bei einer von der Trierer Fanszene ins Leben gerufenen virtuellen Auswärtsfahrt Bustickets zum Preis von je fünf Euro gekauft. Auch die SVE-Mannschaft und der Vereins-Vorstand haben sich in die Aktion zur Unterstützung der Eintracht eingeklinkt. Macht in der Summe 15 voll besetzte Busse.

„Wir hoffen, mindestens 6000 Euro als Gewinn aus der Aktion an die Eintracht übergeben zu können“, stellte Acloque eine erste Hochrechnung an.

Bustickets und Kaltgetränke konnten am Samstag an der Geschäftsstelle abgeholt werden. Einen zweiten, offiziellen Termin, bei dem auch die bestellten T-Shirts und Porzen übergeben werden, soll es in etwa drei Wochen geben. Laut Acloque haben mehrere Fans aus der virtuellen dann auch eine reale Auswärtsfahrt werden lassen – sie haben den Trip nach Mainz gemacht und Eindrücke davon in Bildern und Videos in den sozialen Netzwerken gepostet.