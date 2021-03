NÜRBURGRING : Die „Königin des Rings“ ist tot

NÜRBURGRING Die populäre Rennfahrerin Sabine Schmitz verlor den jahrlangen Kampf gegen den Krebs.

Die Königin des Nürburgrings hat ihr letztes Rennen verloren: Rennfahrerin Sabine Schmitz, die einzige Frau, die jemals ein 24h-Rennen in der „Grünen Hölle“ gewonnen hat, erlag am Dienstag ihrem jahrelangen Krebsleiden. Das teilte ihr Rennstall „Frikadelli Racing“, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und Teamkameraden Klaus Abbelen gründete und innehatte, am Mittwoch auf Twitter mit. Die beliebte Rennfahrerin, die am Nürburgring aufgewachsen war, litt seit 2017 an Krebs.