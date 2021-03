Triathlon : Mit goldener Badekappe und Geduld nach Hawaii

Daun/Mehren Marco Schleyer vom TuS Daun gehört zum weltweit besten Prozent der Ironman-Triathleten der Altersklasse der 45- bis 49-Jährigen. Zum Ausdauer-Dreikampf kam er erst spät und erst gezwungenermaßen.

Mittlerweile sind unzählige weitere Rennen in der noch verhältnismäßig jungen Sportart dazu gekommen. Dreimal absolvierte Schleyer bereits die Ironman-Distanz. In Hamburg blieb er 2019 knapp unter zehn Stunden (9:59:15 Stunden). „Das hat so gut geklappt, dass ich noch mit einem Lächeln über die Ziellinie laufen konnte“, erinnert er sich. Er traue sich zu, die insgesamt 223 Kilometer noch eine Viertelstunde schneller zu absolvieren. Das Rennen in Hamburg gab zusammen mit der WM auf der halben Ironman-Distanz (bei den 135. Platz in der Altersklasse M 45 belegte) den Ausschlag für einen besonderen Brief von den Organisatoren der Ironman-Rennen. Ihm wurde der sogenannte Gold-Status verliehen. Denn seit dem Wettkampf in Hamburg gehört Schleyer zu den weltbesten ein Prozent der Ironman-Triathleten seiner Altersklasse.