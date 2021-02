Triathlon : Trierer Bundesliga-Triathleten bangen

Trier Laufen und Radfahren können die Bundesliga-Triathleten des PSD Bank Teams Tri Post Trier trainieren. Aber wenn nicht bald Schwimmtraining möglich ist, wird es schwer mit dem Klassenerhalt, sagt Chefcoach Marc Pschebizin.

Am ersten Juni-Wochenende soll in Berlin das erste Rennen der Bitburger 0,0% Triathlon-Bundesliga stattfinden. „Wir haben noch drei Monate, was sowieso schon knapp ist“, sagt Pschebizin. Minimum zehn Wochen müsse man speziell trainieren, um im Schwimmen auf Bundesliga-Niveau zu kommen. Wenn man zuvor regelmäßig an den Grundlagen gearbeitet habe. Aber selbst das war unmöglich. „Wir haben zweimal in der Coque in Luxemburg eine Bahn angemietet, um zumindest ein bisschen ins Wasser zu kommen“, erzählt Pschebizin. Jens Roth als ehemaliger Leistungsschwimmer ist eine Ausnahme, aber ansonsten war das, was Pschebizin und Schwimmtrainer Engel Mathias Koch gesehen haben fatal. „Fakt ist, dass wir Anfang Juni fit sein müssen, aber einfach nicht ins Wasser können“, sagt Pschebizin.