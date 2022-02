Crossduathlon : Asse und Kinder aufs Mountainbike!

Trier Meldefrist für den BMW Cloppenburg X-Duathlon in Trier endet am Sonntag (20.2.).

Wenige Tage vor dem Meldeschluss zum 14. BMW Cloppenburg X-Duathlon in Trier am Sonntag (20.2.) ist der sogenannte Cross der Asse mit den Deutschen Crossduathlon-Meisterschaften bereits so gut wie ausgebucht. Nur noch zehn frei Startplätze waren am Mittwoch für die Königsdistanz (5 km Crosslauf, 23 km MTB, 2,5 km Crosslauf) auf dem Online-Anmeldeportal ausgewiesen (www.x-duathlon.de, Achtung: keine Nachmeldungen!). Insgesamt 318 Meldungen liegen bisher vor. Genügend freie Startplätze gibt es noch für die Volksdistanz (2,5 km Lauf - 11,6 km MTB - 2,5 km Lauf, mit Staffel) und für die vier Nachwuchswettbewerbe (auf kürzeren und einfacheren Strecken).