Straßenlauf : Der letzte soll auch der erste sein

Föhren Allen Unsicherheiten zum Trotz plant die LG Meulenwald Föhren am 11. April wieder einen Lauf-Wettkampf auch für Freizeit- und Breitensportler. Anmeldungen sind bereits möglich.

Der letzte Straßenlauf vor soll auch der erste nach dem Lockdown werden. Am 24. Oktober 2020 war der Halbmarathon im Industriepark Region Trier (IRT) in Föhren die bisher letzte Veranstaltung dieser Art in Rheinland-Pfalz. Für den 11. April (voraussichtlich ab 10 Uhr) plant die LG Meulenwald Föhren (LGM) zum vierten Mal den IRT-Park Halbmarathon mit Fünf-Kilometer-Lauf. Dabei sollen auch die Rheinlandmeister im 21,1-Kilometer-Lauf (Frauen, Männer, Senioren) und die U-16-Verbandstitelträger über fünf Kilometer ermittelt werden.

Wirklich klar ist dabei nur, dass noch nichts klar ist. „Ob wir und wenn ja unter welchen Bedingungen am 11.04. starten können, werden wir Anfang April sehen“, heißt es in der Ausschreibung. Trotzdem ist die Anmeldung unter www.chiplauf.de bereits geöffnet. „Wir können nicht erst, wenn am 29. März oder eine Woche später Lockerungen bekanntgeben werden mit der Anmeldung beginnen. Da ist es zu spät für den geplanten Termin“, erklärt der LGM-Vorsitzende Wolfram Braun. Das liegt auch an Fristen. Für die Titelkämpfe müssen Meldungen bis spätestens neun Tage vor dem Wettkampf (das ist der 2. April) vorliegen.