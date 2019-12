Fußball : Aus dem Archiv: Thielmann, der Titelhamster - Föhrener ist Deutscher Meister

Föhren/Köln Außenstürmer Jan Thielmann (17) aus Föhren (Kreis Trier-Saarburg) hat mit dem 1. FC Köln die Überraschung geschafft. Die Rheinländer haben am Sonntag die Deutsche B-Jugend-Fußball-Meisterschaft errungen – dank eines spektakulären 3:2-Finalsiegs beim Favoriten Borussia Dortmund vor 10 000 Zuschauern im ausverkauften Stadion Rote Erde.

„Es war ein atemberaubendes Spiel, und die Kulisse war großartig. Wir waren die vermeintlichen Außenseiter und haben unsere Stärken auf den Platz gebracht! Es ist kaum in Worte zu fassen, was wir geschafft haben“, schrieb Thielmann per Whatsapp-Nachricht auf TV-Anfrage.

Der FC, der während der Haupt­runde in der Bundesliga-West-Staffel in beiden Spielen gegen den BVB nicht gewinnen konnte (1:1, 0:3), ging durch Jacob Jansen mit 2:0 in Führung (15./22. Minute). Dortmunds ,Wunderkind’ Youssoufa Moukoko – der 14-Jährige hatte in der Saison 46-mal in 25 Einsätzen getroffen – brachte die Gastgeber wieder heran (37.). Kölns Torhüter Daniel Adamczyk hielt einen Elfmeter von BVB-Kapitän Rilind Hetemi (39.), ehe Ansgar Knauff für die Westfalen ausglich. (43.). Doch Kölns Meiko Sponsel sorgte für die Entscheidung (47.) zugunsten der Rheinländer, die zum dritten Mal Deutscher U-17-Meister geworden sind (nach 1990 und 2011). Im Halbfinale hatte sich Köln gegen den von Miroslav Klose trainierten FC Bayern München durchgesetzt – Thielmann hatte sowohl beim 1:0-Hinspielerfolg als auch beim 4:0-Triumph im Rückspiel getroffen.