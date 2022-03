Fußball : Die Konzer sind bereit fürs nächste Topteam

Nachdem er bereits sämtliche Treffer zum 3:0-Sieg in Schweich beigesteuert hatte, traf Stefan Becker (Dritter von rechts) auch in Irsch und sicherte den Konzern so einen Punkt. Foto: Wirkus

Fußball-Bezirksliga: Neue Stärke der Saar-Mosel-Städter soll jetzt auch der Tabellenzweite Wittlich zu spüren bekommen. Wieder Hoffnung in Speicher.

SG Badem – SV Zeltingen-Rachtig (Samstag, 17 Uhr, Rasenplatz Kyllburg)

Nach den Pleiten gegen Lüxem (2:5), in Arzfeld (1:5) und zuletzt im Ruwertal (0:2) steht das Team von Roger Reiter mehr denn je unter Druck. Der Bademer Coach appelliert an die Mentalität: „Wir haben mit den Siegen gegen Kröv und Geisfeld gezeigt, dass wir, wenn wir die richtige Einstellung mitbringen und halbwegs komplett sind, punkten können. Das muss wieder unser Ziel sein.“ Die Gäste haben ihre Konstanz aus der Hinrunde eingebüßt. So gewann das Team von Pascal Meschak im neuen Jahr erst eine Partie (5:1 gegen Ralingen).

SG Saartal Schoden – SV Speicher (Samstag, 17.30 Uhr, Rasenplatz Irsch/Saar)

In Speicher schöpft man durch den 4:3-Sieg gegen Schillingen wieder Hoffnung im Abstiegskampf, zumal Thomas Schütz aus der Verletzung zurück und auch Artur Poloshenko wieder eine Alternative sind. Justin Marie fehlt dagegen rotgesperrt. Saartal-Trainer Heiko Niederweis verfolgt eine klare Strategie: „Wir haben gegen Ruwertal und gegen Konz zuletzt jeweils zwei Punkte abgegeben. Um Speicher zu schlagen, müssen wir wieder konsequenter im Torabschluss sein.“ Nachdem Christopher Boesen gegen Konz gesperrt fehlte, darf der Mittelfeldspieler nun wieder ran. Dagegen ist Lucas Jakob noch gesperrt. Für Julian Paulus (Knieprobleme) kommt ein Einsatz noch zu früh.

TuS Mosella Schweich – SG Sauertal Ralingen (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz Schweich)

Nach dem hart erkämpften 3:2-Sieg bei der SG Geisfeld will die Mosella noch couragierter und dynamischer agieren. Coach Jochen Weber: „Es ist momentan eine schwierige Phase für uns. Die Situation, auch unsere Zweite zu unterstützen, verlangt einiges von uns ab. Klar ist, dass wir uns steigern müssen. “ Die augenscheinlichen Defizite der Sauertaler im Defensivbereich wurden beim Heim-0:7 gegen Wallenborn mehr als deutlich. Auch gegen Ehrang (0:3) fand Ralingen zuletzt offensiv keine Lösungen.

SV Konz – SV Rot-Weiß Wittlich (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Konz)

Die starke Konzer Leistung beim 3:0-Erfolg in Schweich und dem 1:1 im Derby in Irsch dürfte auch RW-Trainer Frank Meeth nicht verborgen geblieben sein. Mit Arman Anari, Torwart Björn Griebler und Matthias Heck kommen wichtige Spieler ins Wittlicher Team zurück. Auch der jetzt spielberechtigte Youngster Abdullah Nawabi sowie Qendrim Bukoshi stehen als Alternativen bereit. „Der stärkere Wille wird entscheiden, wir wollen gewinnen“, sieht sich SVK-Trainer Thomas Berens gut gerüstet. Jonas Kürwitz und Hamza Mato stehen wieder bereit.

SV Lüxem – SG Arzfeld (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz Lüxem)

Während Arzfeld seine Ambitionen auf Platz drei mit dem 3:2-Sieg gegen Baustert untermauert hat, zeigt auch die Lüxemer Formkurve steil nach oben. Deshalb hat sich der SVL aus der direkten Abstiegszone entfernt. Arzfelds Spielertrainer Andreas Theis gesteht, dass „uns mit Lüxem eine schwere Aufgabe bevorsteht. Das Team ist mittlerweile gefestigt und besitzt mit Daniel Mehrfeld und Nils Thörner brandgefährliche Stürmer, die den Unterschied ausmachen können“. Jan Sterges steht nach erfolgreichem Aufbautraining wieder im Kader.

SG Mont Royal Kröv – SG Wallenborn (Sonntag, 14.30 Uhr, Rasenplatz­ Enkirch)

Mont-Royal-Coach Karl-Heinz Gräfen warnt: „Das wird ein sehr schwieriges Spiel, und wir hoffen, dass Stefan Caspari nach seinem Kurzeinsatz in Zeltingen wieder komplett bei Kräften ist. Wallenborn ist derzeit sehr stark unterwegs.“ Für Wallenborns Trainer Stephan Zimmer nimmt seine Abschiedssaison fast schon gigantische Züge an. In Ralingen feierte sein Team den sechsten Sieg in Folge. „Wir wollen die Erfolgsgeschichte gegen Kröv weiterschreiben.“ Fehlen werden Patrick Schmitz (Studium) und Daniel Zunk (Zerrung), während Peter Esch (Rotsperre), Lukas Schmitz, Jonas Meyers und Bastian Blasius (alle Quarantäneende) an Bord sind.

SG Ruwertal – SG Wallendorf (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Waldrach)

Nach der Partie gegen Badem (2:0) steht für die SG Ruwertal gegen Wallendorf das zweite Heimspiel binnen vier Tagen an. Dabei kommt es für SGR-Trainer Benny Leis darauf an, „dass es uns gelingt, die Konzentration und die taktische Disziplin hochzuhalten“. Lukas Hofmann, Fabian Regel, Bastian Jung, Michael Blau, Pascal Franken und auch Aaron Dankwah stehen wieder bereit. Laut Wallendorfs Spieler-Co-Trainer Andreas Hartmann ist das Team nach den coronabedingten Spielausfällen bis auf Janik Masselter, der an einem geschwollenen Knie laboriert, nahezu komplett.

FSG Ehrang/Pfalzel – SG Geisfeld (Sonntag, 14.45 Uhr, Kunstrasenplatz Ehrang)

Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Schweich hat sich die Ergebniskrise bei den Hochwäldern fortgesetzt. „Angesichts der vielen Corona-Fälle in der Mannschaft, die einigen Spielern enorm zugesetzt haben, können wir momentan nicht unser wahres Leistungsvermögen abrufen“, berichtet Geisfelds Vorsitzender Uwe Cronauer. Für Ehrangs Trainer Kevin Schmitt erwartet sein Team mit Geisfeld im Gegensatz zum Mittwoch-Auswärtstrip in Ralingen (3:0) ein ganz anderes Kaliber: „Wir müssen unsere Aktionen konzentriert zu Ende spielen.“ Janik Lerch fällt rotgesperrt aus, Jonas von dem Broch und André Thielen sowie Yannik Thömmes (Muskelfaserriss) ebenso. Michael Hensel hat indes seine Rotsperre abgesessen und steht ebenso wieder bereit, wie Pepe Fuhs (Praktikum beendet).

TuS Schillingen - SG Baustert (Sonntag, 14.45 Uhr, Rasenplatz Schillingen)