Nürburgring : Langstreckenserie: Eifeler Piloten am Samstag im Blickpunkt

Nürburgring Beim sechsstündigen Ruhrpokal-Rennen, dem Höhepunkt der aktuellen Saison in der Nürburgring-Langstreckenserie (NLS), stehen an diesem Samstag vor allem Thomas Mutsch und Philipp Leisen im Mittelpunkt.

Die gesamte Saison im Blick hat Philipp Leisen. Nach vier Siegen in den ersten vier Rennen geht der Irreler im BMW als aussichtsreicher Kandidat für den Titel mit Danny Brink und Christopher Rink an den Start. Das schon vor zwei Jahren in der vormaligen VLN siegreiche Trio wäre im Falle des Falles erster NLS-Sieger. „Wir hoffen, dass wir gut durchkommen und auch Glück in brenzligen Situationen auf der Nordschleife haben. Motorsport ist bei aller akribischen Vorbereitung halt nur zum Teil beeinflussbar“, sagt Leisen.