Tischtennis : Schwirzheim gerät ins Schwitzen

Eifelern droht der Abstieg aus der 2. Rheinlandliga. Olewig hadert mit Pech in engen Spielen.

Gegen die noch ungeschlagene Mannschaft aus Altenkirchen waren auch die Damen der TTG GR Trier/Zewen chancenlos. Zwar gingen die Triererinnen durch einen Einzelsieg von Sandra Heimes mit 2:1 in Führung, im weiteren Spielverlauf setzte sich der Favorit aber durch.

Im ersten Duell entschieden die Gastgeberinnen lediglich zwei Sätze für sich. Im zweiten Spiel setzte sich die gesamte Partie über keine Mannschaft ab. Nachdem die Gäste beim Stand von 5:4 für Trier zwei Spiele für sich entscheiden konnten und erstmals seit dem Doppel in Führung gingen, antwortete die TTG postwendend und entschied ihrerseits zwei Partien durch Vanessa Gergen und Evelyn Göbel für sich. Am Ende gab es eine gerechte Punkteteilung, wobei das Satzverhältnis von 27:26 knapp zugunsten der Triererinnen ausfiel.

Tischtennis in der Region

Tischtennis in der Region : Schwarzer Tag für Trierer Damen

Die Konzer Damen sind ihrer Favoritenrolle gegen beide Asbacher Mannschaften gerecht geworden. Gegen die erste Mannschaft aus Asbach verlief die Partie bis zum Stand von 3:2 noch recht ausgeglichen. Im Anschluss setzten sich die Konzerinnen mit vier Siegen in Folge erstmals ab. Am Ende sicherte Birgit Hostert ihrer Mannschaft mit dem entscheidenden Punkt zum 8:3 den verdienten Sieg.

Die Partie zwischen der TTG GR Trier/Zewen und dem TTC Grün-Weiss Kirn wurde aufgrund von vier Verletzten bei den Kirnern auf den kommenden Freitag, 20 Uhr, in Zewen verlegt.

Im Kellerduell des Tabellenletzten TTC Schwirzheim gegen den Tabellenvorletzten aus Beltheim mussten sich die Eifeler zum sechsten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Dabei war die Partie bis zum Stand von 6:6 ausgeglichen und spannend. Die Führung wechselte stetig hin und her, und der Ausgang der Partie war lange Zeit offen. Erst im unteren Paarkreuz erspielten sich die Gäste schließlich den entscheidenden Vorteil und brachten die letzten vier Spiele zu ihren Gunsten über die Runden.

Mit 9:4 hat sich die TTSG 76 Wittlich gegen den Lokalrivalen aus Trier durchsetzen können. Dabei zogen die Gäste schnell auf 6:1 davon. Insbesondere die Stärke in den Doppeln kam der TTSG an diesem Tag zu Gute. Zwar kämpfte sich Trier/Zewen im weiteren Spielverlauf noch einmal zurück, wirklich in Gefahr geriet der Sieg des Tabellenzweiten aber nie.