Fußball-Rheinlandpokal : Eintracht Trier geht mit Sorgen ins bislang wichtigste Saisonspiel

Trier Für die Pokal-Viertelfinalspiel beim FV Engers am Freitag drohen mehrere Spieler auszufallen.

Am Freitagabend (19 Uhr, Kunstrasenplatz am Engerser Wasserturm) tritt Trier wieder beim FVE an – erneut im Pokal-Viertelfinale. Damals wie heute dabei ist Triers Kevin Heinz. „An die Partie damals habe ich nur noch vage Erinnerungen“, gesteht der 25-Jährige. Ohnehin zählt für den Defensiv­allrounder nur das Hier und Jetzt. Und da hatte Heinz zuletzt mächtig mit Rückenproblemen zu kämpfen. Nun gibt es immherin einen Lichtblick: Heinz konnte diese Woche trainieren und ist damit eine vollwertige Option für die Pokal-Partie. Die wird er auch sein müssen, denn gleich mehrere andere Spieler drohen auszufallen. Sicher nicht dabei sind Christoph Anton, Maurice Roth und Luca Meyer (Operation wegen eines Syndesmosebandanrisses). Fragezeichen stehen hinter den Einsätzen von Simon Maurer (Oberschenkelprobleme), Milad Salem (Knöchelprobleme), Dominik Kinscher (Schwellung am Fuß) und Denis Wieszolek (Magen-Darm-Grippe). Wenn’s also dumm läuft, fehlen bis zu sechs potenzielle Startelfspieler. „Das wäre nur schwer zu kompensieren. Aber ich will nicht groß drüber jammern“, sagt Eintracht-Trainer Josef Cinar, der von seinen Spielern vollen Einatz fordert: „Wir brauchen eine Topleistung in Engers, um weiterzukommen. Auf dem Kunstrasenplatz geht es schnell hin und her. Wir müssen gut dagegenhalten und vorne effektiver sein als zuletzt.“